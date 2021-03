Basket femminile, Coppa Italia 2021: Schio domina contro Costa Masnaga e vola in semifinale (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Famila Wuber Schio accede alle semifinali della Coppa Italia 2021 di Basket femminile. Le venete hanno superato agevolmente la Limonta Costa Masnaga per 84-53 e si giocheranno con la Virtus Bologna l’accesso alla finale. Partita davvero in controllo per il Famila, che ha avuto in Natalie Achonwa la migliore con una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. Tante le giocatrici in doppia cifra, tra cui anche un ottima Valeria De Pretto da 12 punti, oltre a Sandrine Gruda, che ha messo a referto 10 punti e 11 rimbalzi. Per Costa Masnaga la top scorer è stata Martina Spinelli con 11 punti. Match combattuto solo nel primo quarto, chiuso avanti di nove punti dalle venete. Nel secondo quarto arriva ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Famila Wuberaccede alle semifinali delladi. Le venete hanno superato agevolmente la Limontaper 84-53 e si giocheranno con la Virtus Bologna l’accesso alla finale. Partita davvero inllo per il Famila, che ha avuto in Natalie Achonwa la migliore con una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. Tante le giocatrici in doppia cifra, tra cui anche un ottima Valeria De Pretto da 12 punti, oltre a Sandrine Gruda, che ha messo a referto 10 punti e 11 rimbalzi. Perla top scorer è stata Martina Spinelli con 11 punti. Match combattuto solo nel primo quarto, chiuso avanti di nove punti dalle venete. Nel secondo quarto arriva ...

sportface2016 : #FinalEight , Coppa Italia A1 2021: Schio si impone 84-53 su Costa Masnaga - SalernoSport24 : ??? Il campionato della Salerno Basket '92 inizia con una novità: l'ingaggio della guardia Valentina Sestito. #Sport… - zazoomblog : Basket femminile: Reyer Venezia terzo quarto d’autore per il pass verso la semifinale di Coppa Italia. Eliminata Sa… - OA_Sport : Basket femminile: è semifinale di Coppa Italia per la Reyer Venezia, con un terzo quarto di primo livello che non l… - news_ravenna : Dal 4 all’8 marzo a Bologna le Final Eight della Coppa Italia Femminile di basket A1 -