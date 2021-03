Basket femminile, Coppa Italia 2021: rinuncia il Geas, positivo al Covid un membro dello staff. Virtus Bologna già in semifinale (Di giovedì 4 marzo 2021) La Coppa Italia di Basket femminile si gioca a sette squadre, e non a otto. Il Geas Sesto San Giovanni, infatti, è costretto alla rinuncia a causa della positività di un membro dello staff (e non della squadra) al Covid-19. Questo il comunicato del club rossonero: “L’Allianz Geas comunica che al rientro dalla trasferta di Ragusa un membro dello staff ha evidenziato alcuni sintomi riconducibili al Covid-19 ed è stato sottoposto sia a un tampone rapido antigenico che a un tampone molecolare: entrambi hanno dato risultato positivo. A seguito di questo risultato, e tenuto conto che questa persona ha trascorso tre giorni ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Ladisi gioca a sette squadre, e non a otto. IlSesto San Giovanni, infatti, è costretto allaa causa della positività di un(e non della squadra) al-19. Questo il comunicato del club rossonero: “L’Allianzcomunica che al rientro dalla trasferta di Ragusa unha evidenziato alcuni sintomi riconducibili al-19 ed è stato sottoposto sia a un tampone rapido antigenico che a un tampone molecolare: entrambi hanno dato risultato. A seguito di questo risultato, e tenuto conto che questa persona ha trascorso tre giorni ...

