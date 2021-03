Basket, coppe europee: il Fenerbahce sbanca il Forum. Impresa di Trento, Brindisi ko (Di giovedì 4 marzo 2021) 3 marzo 2021 " Si ferma nuovamente, dopo il successo ottenuto contro il fanalino di coda Khimki pochi giorni fa, il cammino in Eurolega dell' Armani AX Milano , orfana di Malcolm Delaney e battuta 100 ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) 3 marzo 2021 " Si ferma nuovamente, dopo il successo ottenuto contro il fanalino di coda Khimki pochi giorni fa, il cammino in Eurolega dell' Armani AX Milano , orfana di Malcolm Delaney e battuta 100 ...

AdrienBauer : RT @Italbasket: Dieci scudetti a Milano da giocatore, 5 da coach tra @OlimpiaMI1936 e @PallVarese, 2 Coppe dei Campioni. In Nazionale, Oro… - Italbasket : Dieci scudetti a Milano da giocatore, 5 da coach tra @OlimpiaMI1936 e @PallVarese, 2 Coppe dei Campioni. In Naziona… - paolocord : @PeppeCaria Nel basket ci sono le coppe sono 4 i calendari sono intasati si giocano il doppio delle partite. - PeppeCaria : @paolocord Nel basket non ci son 50.000.000 di diritti tv, non ci sono coppe, non ci sono calendari intasati e non… -