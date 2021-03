filippo46c : RT @LaGazzettaWeb: Bari, dosi vaccino Covid a chi non aveva diritto: avviate verifiche Nas su mille nomi - LaGazzettaWeb : Bari, dosi vaccino Covid a chi non aveva diritto: avviate verifiche Nas su mille nomi - AgSciWriter : RT @LaGazzettaWeb: Bari, la variante inglese colpisce un medico dopo le due dosi di vaccino Pfizer - filippo46c : RT @LaGazzettaWeb: Bari, la variante inglese colpisce un medico dopo le due dosi di vaccino Pfizer - LaGazzettaWeb : Bari, la variante inglese colpisce un medico dopo le due dosi di vaccino Pfizer -

Ultime Notizie dalla rete : Bari dosi

La Gazzetta del Mezzogiorno

Sono le parole del presidente dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e sindaco di, ... "Tra un po' ci sarà la cosiddetta vaccinazione di massa e se non ci organizziamo bene con le, ...- Stanno verificando un migliaio di nomi i carabinieri del Nas diche, su delega della Procura, hanno acquisito gli elenchi dei cittadini vaccinati. Dei circa 30 mila nomi contenuti nelle liste relative alle vaccinazioni di gennaio e acquisite in tutte le ...Giovane e in buona salute, ha manifestato febbricola, astenia e un po’ di vomito. Un mese fa la somministrazione ...L'infermiere lavora nello stesso reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Paolo, dove è risultato positivo anche un medico. Ha febbre alta e problemi respiratori.