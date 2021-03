Barcellona | nuovo infortunio per Piqué | distorsione al ginocchio destro

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 4 marzo 2021) Neanche il tempo per godersi l’impresa di rimontare il Siviglia e prendersi la finale di Copa del Rey, che i problemi tornano ad imperversare in casa. Ronald Koeman rischia di perdere diGerard: il difensore (autore del gol che ha mandato la sfida ai supplementari) ha riportato unaal legamento laterale interno del. I tempi di recupero non sono ancora noti, ma salterà molto probabilmente la sfida contro il PSG. LATEST NEWS A medical evaluation and tests carried out this morning have shown that @3gerardpique has sprained the medial collateral ligament in his right knee. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/RjPjsLegBf — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 4, 2021 Foto: MArca L'articolo ...