Barcellona, Jordi Alba sogna la doppia remuntada: “Dopo Siviglia il Psg? In Champions possiamo dire la nostra…” (Di giovedì 4 marzo 2021) Una rimonta nel momento del caos. Il Barcellona risponde a quanto accade a livello societario con una prestazione incredibile nella semifinale di ritorno di Copa del Rey contro il Siviglia. Dopo aver subito il 2-0 all'andata, ecco la prova che tutto, nel calcio, è possibile. 3-0 al Camp Nou e finale ottenuta. A commentare il successo e a caricare l'ambiente anche in vista dell'impegno di Champions League contro il Psg che richiederà l'ennesima prova perfetta è stato Jordi Alba, come riporta Marca.Jordi Alba ci crede: "Col Psg difficile ma..."caption id="attachment 1085039" align="alignnone" width="847" Jordi Alba (getty images)/caption"Se Dopo questa rimonta è ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Una rimonta nel momento del caos. Ilrisponde a quanto accade a livello societario con una prestazione incredibile nella semifinale di ritorno di Copa del Rey contro ilaver subito il 2-0 all'andata, ecco la prova che tutto, nel calcio, è possibile. 3-0 al Camp Nou e finale ottenuta. A commentare il successo e a caricare l'ambiente anche in vista dell'impegno diLeague contro ilche richiederà l'ennesima prova perfetta è stato, come riporta Marca.ci crede: "Coldifficile ma..."caption id="attachment 1085039" align="alignnone" width="847"(getty images)/caption"Sequesta rimonta è ...

ItaSportPress : Barcellona, Jordi Alba sogna la doppia remuntada: 'Dopo Siviglia il Psg? In Champions possiamo dire la nostra...' -… - Simo_Fiore : @26julymovement E questa ?? (settembre 2017, Barcellona; per questa foto Jordi Sànchez e Jordi Cuixart sono stati c… - Daniele20052013 : Barcellona, Jordi Alba ci crede: «Possiamo lottare per la Liga» - ItaSportPress : Barcellona, Jordi Alba ci crede: 'Possiamo lottare per la Liga. Anche le altre perdono...' - - ETGazzetta : #Liga, #Messi risolve i problemi del #Barcellona: travolto l'#Elche -