Barbara d’Urso: preso lo stalker che la perseguitava (è un volto dei salotti tv) (Di giovedì 4 marzo 2021) Amata, odiata e tanto discussa, sicuramente Barbara d’Urso è una delle star italiane più chiacchierate di sempre e come le sue colleghe americane adesso anche lei può dire di aver avuto uno stalker (quelli di Taylor Swift non si contano più). Tutto è iniziato con un profilo social da cui l’uomo in questione continuava a scrivere: “Sono il figlio adottivo della d’Urso” e “i miei fratelli sono Giammarco e Emanuele“. Centinaia di messaggi dove lo stalker ripeteva di essere stato adottato dalla conduttrice di Domenica Live (che ha fatto una proposta a Mara Venier). Un martellamento social quello di “Baci Solari” (questo lo pseudonimo usato dal sedicente figlio), che poi ha addirittura iniziato a contattare parenti di Carmelita e persone legate alla sua famiglia. E se inizialmente la Santa di Cologno ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 marzo 2021) Amata, odiata e tanto discussa, sicuramenteè una delle star italiane più chiacchierate di sempre e come le sue colleghe americane adesso anche lei può dire di aver avuto uno(quelli di Taylor Swift non si contano più). Tutto è iniziato con un profilo social da cui l’uomo in questione continuava a scrivere: “Sono il figlio adottivo della” e “i miei fratelli sono Giammarco e Emanuele“. Centinaia di messaggi dove loripeteva di essere stato adottato dalla conduttrice di Domenica Live (che ha fatto una proposta a Mara Venier). Un martellamento social quello di “Baci Solari” (questo lo pseudonimo usato dal sedicente figlio), che poi ha addirittura iniziato a contattare parenti di Carmelita e persone legate alla sua famiglia. E se inizialmente la Santa di Cologno ...

