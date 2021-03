Barbara d’Urso, malinconica: la foto con la Ruta (Di giovedì 4 marzo 2021) A Pomeriggio 5, Maria Teresa Ruta, ospite per parlare del Grande Fratello Vip, ha condiviso con Barbara d’Urso un simpatico amarcord, riportando alla memoria quando all’inizio degli anni’80 entrambe erano state protagoniste di una fiction: la redazione ha trovato anche una foto storica di quei momenti. Maria Teresa Ruta è stata ospite a Pomeriggio 5 per commentare la finale del Grande Fratello Vip e dire la sua sul Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 4 marzo 2021) A Pomeriggio 5, Maria Teresa, ospite per parlare del Grande Fratello Vip, ha condiviso conun simpatico amarcord, riportando alla memoria quando all’inizio degli anni’80 entrambe erano state protagoniste di una fiction: la redazione ha trovato anche unastorica di quei momenti. Maria Teresaè stata ospite a Pomeriggio 5 per commentare la finale del Grande Fratello Vip e dire la sua sul Articolo completo: dal blog SoloDonna

