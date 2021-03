Balotelli, assolto l’accusato dei “cori razzisti”: “Fatto non sussiste” (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano 4 mar – Il razzismo negli stadi, una “piaga” spesso gonfiata ad arte da alcuni degli stessi protagonisti del calcio come Mario Balotelli. Una sentenza però ridimensiona il tutto… Balotelli e legge Mancino E’ stato infatti assolto il 40enne siciliano, accusato di violazione della legge Mancino per istigazione all’odio razziale, per gli ipotetici cori e ululati razzisti rivolti a Mario Balotelli nel corso della partita Verona-Brescia tenutasi allo stadio Bentegodi il 3 novembre 2019, quando ancora si poteva andare allo stadio e i nostri “problemi” erano molto diversi. Dopo aver sentito questi insulti razzisti nei suoi confronti, l’ex giocatore del Brescia scagliò con un calcio la palla verso i tifosi veronesi, in un gesto di rabbia. Minacciò anche di lasciare il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano 4 mar – Il razzismo negli stadi, una “piaga” spesso gonfiata ad arte da alcuni degli stessi protagonisti del calcio come Mario. Una sentenza però ridimensiona il tutto…e legge Mancino E’ stato infattiil 40enne siciliano, accusato di violazione della legge Mancino per istigazione all’odio razziale, per gli ipoteticie ululatirivolti a Marionel corso della partita Verona-Brescia tenutasi allo stadio Bentegodi il 3 novembre 2019, quando ancora si poteva andare allo stadio e i nostri “problemi” erano molto diversi. Dopo aver sentito questi insultinei suoi confronti, l’ex giocatore del Brescia scagliò con un calcio la palla verso i tifosi veronesi, in un gesto di rabbia. Minacciò anche di lasciare il ...

gabrielbosc : RT @AnsaVeneto: Ululati a Balotelli, assolto per non aver commesso il fatto. Partita era Verona-Brescia, accusato era un 40enne siciliano #… - StefanoSabati17 : RT @IlPrimatoN: 'Molto rumore per nulla' #balotelli - BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: 'Molto rumore per nulla' #balotelli - HellasLive : #CasoBalotelli, imputato assolto per non aver commesso il fatto - AnsaVeneto : Ululati a Balotelli, assolto per non aver commesso il fatto. Partita era Verona-Brescia, accusato era un 40enne sic… -