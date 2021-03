Balan Wonderworld | ecco i trailer dedicati ai nuovi capitoli

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 4 marzo 2021) Square Enix ha pubblicato treaidi, il nuovo titolo di Y?ji Naka in arrivo fra qualche settimana Square Enix ha pubblicato tread altrettantidi. Il titolo, sviluppato da Y?ji Naka, programmatore di Sonic The Hedghehog, è un coloratissimo platform vecchio stile in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 23 marzo. Idici mostrano i suoi stressatissimi personaggi In ognuno dei...