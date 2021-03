Atletica: Iapichino, ‘paragoni con mamma Fiona finiranno quando avrò vinto di più’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Torun, 4 mar. – (Adnkronos) – “I paragoni con mamma Fiona May? Penso che smetteranno di farli quando supererò il numero di medaglie che ha vinto lei”. Così Larissa Iapichino in merito ai continui paragoni con la madre, due volte campionessa del mondo di salto in lungo, stessa specialità in cui sta emergendo la 18enne toscana. “Papà Gianni e mamma Fiona? Non sono qui a Torun, ma non ho nemmeno chiesto consigli particolari: anche loro sono d’accordo che debba fare la mia esperienza personale senza essere troppo influenzata”, aggiunge Iapichino alla vigilia dell’esordio ai campionati europei indoor di Torun. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 marzo 2021) Torun, 4 mar. – (Adnkronos) – “I paragoni conMay? Penso che smetteranno di farlisupererò il numero di medaglie che halei”. Così Larissain merito ai continui paragoni con la madre, due volte campionessa del mondo di salto in lungo, stessa specialità in cui sta emergendo la 18enne toscana. “Papà Gianni e? Non sono qui a Torun, ma non ho nemmeno chiesto consigli particolari: anche loro sono d’accordo che debba fare la mia esperienza personale senza essere troppo influenzata”, aggiungealla vigilia dell’esordio ai campionati europei indoor di Torun. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

