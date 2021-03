Atletica | Europei Indoor | Gianmarco Tamberi vola in finale con scioltezza “platino” Eliminati gli altri azzurri

(Di giovedì 4 marzo 2021) A Torun (Polonia) sono incominciati gli Euopei2021 dileggera. Nella giornata d’apertura erano impegnati ottonelle cinque specialità in programma (qualificazioni e batterie, le prime medaglie si assegneranno soltanto domani). Tutto estremamente semplice per, che supera agevolmente il turno di qualificazione del salto in alto. Il marchigiano si è presentato in pedana con un nuovo e inatteso look: capigliatura biondoin modalità Goku Super Sayan, dopo aver abbandonato la “mezza-barba” come dichiarato più volte nelle ultime settimane. Il ribattezzato Gimbo, presentatosi a questo appuntamento con la miglior prestazione mondiale stagionale (il 2.35 stampato tredici giorni fa ad Ancona in occasione dei Campionati Italiani), non deve ...

AtletismoRendi1 : RT @atleticaitalia: #atletica ?? CI SIAMO! AL VIA GLI EUROPEI INDOOR #Torun2021 ???? (foto Colombo/FIDAL) ???? Iniziata la DIRETTA TV su RaiSpo… - sportface2016 : #Atletica #Torun2021 Gianmarco #Tamberi centra la finale senza problemi, fuori gli altri azzurri impegnati stasera - Piera67788119 : RT @ethrusco: Dal 4 al 7 marzo si terranno a Torun, Polonia, i campionati europei indoor di atletica leggera che però non potranno nominare… - MMastrantuono : RT @ethrusco: Dal 4 al 7 marzo si terranno a Torun, Polonia, i campionati europei indoor di atletica leggera che però non potranno nominare… - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2021 in DIRETTA: Tamberi si qualifica in scioltezza fuori Rosa e Trio - #Atletica #Europei… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Europei

DIRETTAINDOOR2021: TAMBERI VA IN FINALE Agliindoor di2021 continua a migliorare Gianmarco Tamberi: insieme ad altri quattro concorrenti nelle qualificazioni del salto in ...Gli occhi agliindoor di Torun saranno tutti per lei: ormai Larissa Iapichino è diventata la nuova stellina dell'italiana. Non potrebbe essere altrimenti dopo il 6.91 saltato ad Ancona , in ...Bastano due salti a Gianmarco Tamberi per qualificarsi alla finale del salto in alto degli Europei indoor di Torun. Nessuna fatica per il campione in carica che in qualificazione non deve far meglio d ...Bastano due salti a Gianmarco Tamberi per qualificarsi alla finale del salto in alto degli Europei indoor di Torun. Nessuna fatica per il campione in carica che in qualificazione non deve far meglio d ...