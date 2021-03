Atletica, Europei indoor 2021: le speranze di medaglia dell’Italia. Tamberi, Iapichino, Jacobs in prima fila (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Italia si presenta con grandi ambizioni agli Europei indoor 2021 di Atletica leggera in programma a Torun (Polonia) dal 4 al 7 marzo. Ben 44 azzurri si cimenteranno in questa rassegna continentale al coperto e le chance di medaglia sono diverse. Le più concrete sono affidate sostanzialmente a tre atleti: Gianmarco Tamberi e Larissa Iapichino sono forti del primato mondiale stagionali tra salto in alto e salto in lungo, Marcell Jacobs vanta la seconda prestazione europea di questo 2021 sui 60 metri. Il ribattezzato Gimbo ha salto 2.35 metri una decina di giorni fa ad Ancona e ha tutte le carte in regola per riconquistare la medaglia d’oro, ma il già Campione d’Europa è atteso da una serrata battaglia ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Italia si presenta con grandi ambizioni aglidileggera in programma a Torun (Polonia) dal 4 al 7 marzo. Ben 44 azzurri si cimenteranno in questa rassegna continentale al coperto e le chance disono diverse. Le più concrete sono affidate sostanzialmente a tre atleti: Gianmarcoe Larissasono forti delto mondiale stagionali tra salto in alto e salto in lungo, Marcellvanta la seconda prestazione europea di questosui 60 metri. Il ribattezzato Gimbo ha salto 2.35 metri una decina di giorni fa ad Ancona e ha tutte le carte in regola per riconquistare lad’oro, ma il già Campione d’Europa è atteso da una serrata battaglia ...

