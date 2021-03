Astori | tre anni dopo la morte parlano i fratelli | “Era il Maradona o il Pelé dei valori umani”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sono ormai passati treda quella tragica notte tra il 3 e il 4 marzo del 2018 nella quale Davideci ha lasciato. Il difensore, all'epoca della Fiorentina, è stato ricordato in queste ore dai colleghi di Serie A che gli hanno dedicato un pensiero al minuto 13 delle gare disputate nel turno infrasettimanale. Un ricordo al quale hanno voluto partecipare anche i suoi, Marco e Bruno, che hanno parlato al Corriere dello Sport., il ricordo deicaption id="attachment 173267" align="alignnone" width="414"(getty images)/caption"La suaè lo spartiacque tra due vite: c’è un prima del 4 marzo 2018 e c’è un, è come se quel giorno fossi morto anch’io, non una parte di me. Adesso so, sappiamo che non potremo più ...

"Già ci manchi", dice Amadeus collegandosi con il calciatore, che ricorda Davide, scomparsoanni fa. 00.15 - Poteva mancare Gigi D'Alessio ? Certo che no. Il suo brano in versione trap ...Un applauso dagli italiani per ricordare Davide, il difensore della Fiorentina morto il 4 marzo dianni fa in una camera di un albergo di Udine poche ore prima della partita contro l'...In collegamento, Zlatan Ibrahimovic ha tenuto a ricordare l'amico e capitano della Fiorentina, Davide Astori scomparso troppo presto ...“La sua morte è lo spartiacque tra due vite: c’è un prima del 4 marzo 2018 e c’è un dopo, è come se quel giorno fossi morto anch’io, non una parte di me. Adesso so, sappiamo che non potremo più ambire ...