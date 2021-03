Astori | il ricordo sui campi di Serie A | VIDEO

Ultime Notizie dalla rete : Astori ricordo

Commozione non solo per il, ma anche per Ignazio Boschetto, uno dei componenti del gruppo ... Un applauso dagli italiani per ricordare Davide, il difensore della Fiorentina morto il 4 ...INIZIATIVE - La Serie A ha voluto partecipare attivamente aldi Davide, e nel turno che si concluderà stasera con Parma - Inter, al minuto 13 di ogni gara, è stato proiettato sul ...Delle sue tante qualità mi piace ricordare la straordinaria capacità di unire, di essere amico e avversario, ma mai nemico, di non essere mai divisivo”. Astori si era tolto delle belle soddisfazioni ...Tre anni fa, in una notte ancora oggi piena di incognite al Là di Moret, se ne andava all’improvviso Davide Astori, uomo, padre, capitano di una Fiorentina che ha segnato un’epoca ...