Aston Martin | parla Vettel | “Ho ancora fame”

(Di giovedì 4 marzo 2021) La presentazione di ieri dell’AMR21 è un evento, anche per la presenza di Sebastian. Il quattro volte iridato riparte della scuderia anglo canadese, dopo aver chiuso la parentesi Ferrari. E’ un Seb che sembra rigenerato, lontano dal pilota stanco e demotivato che è apparso fino all’anno scorso. Nel corso dell’unveiling della sua nuova vettura, non ha mancato di dire la sua su una stagione dove la parola d’ordine è: riscatto.inaugura l’era della F1, cos’ha detto Sebastian? “Hotantadi vittoria“. Con questa frase,ha voluto ribadire che la sua motivazione è la stessa di sempre, e che gli anni difficili con la Ferrari non ...

Dopo l'annuncio di, il Team Haas ha rivelato al pubblico la livrea che userà nelle 23 prove del Mondiale di F1 2021. La formazione di Gené Haas si appresta a gareggiare nel 'Circus' con un'inedita coppia di ...Sebastian Vettel è tornato a parlare di Ferrari dopo il turbolento addio del 2020 . A margine della presentazione ufficiale della nuova monoposto dell', l'ex pilota del Cavallino ha riflettuto sul confrontarsi in pista con la scuderia di Maranello dopo tanti anni come portabandiera e primo pilota della squadra italiana: 'Il nostro ...La nuova livrea della Haas per la stagione 2021 di Formula 1 mette rosso e blu su bianco un messaggio chiarissimo. Nikita Mazepin è arrivato per restare. Con buona pace dei suoi numerosi detrattori ...Sebastian Vettel parla per la prima volta da pilota Aston Martin, il giorno della presentazione della AMR 21. Cos'ha detto Seb?