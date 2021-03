**Arte: Michelangelo torna in vita grazie all'intelligenza artificiale** (Di giovedì 4 marzo 2021) Firenze, 4 mar. - (Adnkronos) - Michelangelo torna in 'vita' dopo oltre 500 anni dalla sua nascita (6 marzo 1475) e risponderà alle vostre domande. Non è una fake news, ma un progetto dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze con 'Quello', Customized Artificial Intelligence Solutions con base a New York, che hanno realizzato, per la prima volta, un Michelangelo virtuale utilizzando la tecnologia dell'intelligenza artificiale. 'Michelangelo Ai' è uno strumento educativo alla portata di tutti per conoscere l'arte, la vita e il pensiero del più grande artista del Rinascimento. Chiunque potrà porgli delle domande, la lingua utilizzata è l'inglese, andando sui siti: https://duomo.firenze.it/it/home e cliccando sul tasto 'Michelangelo Ai' o su ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Firenze, 4 mar. - (Adnkronos) -in '' dopo oltre 500 anni dalla sua nascita (6 marzo 1475) e risponderà alle vostre domande. Non è una fake news, ma un progetto dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze con 'Quello', Customized Artificial Intelligence Solutions con base a New York, che hanno realizzato, per la prima volta, unvirtuale utilizzando la tecnologia dell'artificiale. 'Ai' è uno strumento educativo alla portata di tutti per conoscere l'arte, lae il pensiero del più grande artista del Rinascimento. Chiunque potrà porgli delle domande, la lingua utilizzata è l'inglese, andando sui siti: https://duomo.firenze.it/it/home e cliccando sul tasto 'Ai' o su ...

