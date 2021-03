Arrestato il trapper Elia 17 Baby: in casa 1500 dosi di droga e armi (Di giovedì 4 marzo 2021) . Il trapper è stato Arrestato lo scorso venerdì dai poliziotti, ora si trova agli arresti domiciliari. La notizia è riportata da Il Messaggero. Elia Di Genova, in arte Elia 17 Baby, aveva in casa duemila euro in contanti, diversi coltelli, una pistola scacciacani e 1500 dosi di hashish. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Elia di Genova, classe 1996, conosciuto ai più come Elia 17 Baby, è stato Arrestato venerdì dagli agenti del commissariato Villa Glori con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A dare la notizia, Il Messaggero. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il trapper non ha confermato ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) . Ilè statolo scorso venerdì dai poliziotti, ora si trova agli arresti domiciliari. La notizia è riportata da Il Messaggero.Di Genova, in arte17, aveva induemila euro in contanti, diversi coltelli, una pistola scacciacani edi hashish. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.di Genova, classe 1996, conosciuto ai più come17, è statovenerdì dagli agenti del commissariato Villa Glori con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A dare la notizia, Il Messaggero. Secondo quanto riportato dal quotidiano, ilnon ha confermato ...

