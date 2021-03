Argentina | cestista allatta in panchina durante la partita!

(Di giovedì 4 marzo 2021) BUENOS AIRES () - "Gli do sempre da mangiare prima che inizi la partita. In quel momento ne avevamo bisogno entrambi, ne avevo bisogno anche io un po'. È stato tutto molto naturale". Sono ...

Sono queste le parole dellaAntonella González, per commenatre le foto diventate virale sui social mentre allatta la propria figlia di 11 mesi durante l'intervallo di una partita."Più che altro - ha spiegato la cestitaa El Paìs - mi stupisco io che ci sia ancora chi si stupisce. Perché essere mamme non impedisce di essere anche atlete". LA STORIA ? Per la cronaca, ...La giocatrice del Rocamora, Antonella González, è diventa virale sui social per il suo gesto: "Possano tutte le madri sentire che è possibile" ...BUENOS AIRES (Argentina) - "Un'immagine che riassume le mie passioni: per il basket e per essere madre". Si possono riassumere così le immagini della cestista argentina Antonella González, mentre alla ...