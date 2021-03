«Arancione rafforzato», di colpo la Lombardia chiude le scuole (Di venerdì 5 marzo 2021) La giunta lombarda ha guardato il virus crescere per un mese senza intervenire, senza un tracciamento diffuso, senza una ricerca capillare delle varianti che nel frattempo correvano veloci nel bresciano e poi nel resto della regione. Ora stanno lasciando decine di migliaia di anziani in attesa di un vaccino che per troppi di loro ancora non c’è. Non avevano un piano di vaccinazione per le scuole, ma lo promettevano a baristi e ristoratori. Una divisione della società tossica, la guerra … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 5 marzo 2021) La giunta lombarda ha guardato il virus crescere per un mese senza intervenire, senza un tracciamento diffuso, senza una ricerca capillare delle varianti che nel frattempo correvano veloci nel bresciano e poi nel resto della regione. Ora stanno lasciando decine di migliaia di anziani in attesa di un vaccino che per troppi di loro ancora non c’è. Non avevano un piano di vaccinazione per le, ma lo promettevano a baristi e ristoratori. Una divisione della società tossica, la guerra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

