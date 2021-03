Aquila vincitore di Masterchef Italia 10? Il possibile spoiler sui social: anticipazioni finale 4 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) Aquila vincitore di Mastercher Italia 10? Questo è quello che si chiedono i fan del cooking show di Sky a poche ore dalla messa in onda della finalissima e tutto perché qualcuno ha notato quello che è stato considerato un possibile spoiler che rivela la vittoria del concorrente sugli altri finalisti di quest’ultima puntata. In particolare, pubblicando la foto del momento in cui ha ottenuto il suo grembiule bianco, Francesco Aquila scrive su Instagram: “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto”. Fin qui tutto normale se non fosse che un commento, tra i tanti, ha alzato un polverone. A scrivere è Carlos Alba, quinto classificato alla settima edizione di Mastechef Spagna, che etichetta Aquila come il Campione e, per alcuni, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 marzo 2021)di Mastercher10? Questo è quello che si chiedono i fan del cooking show di Sky a poche ore dalla messa in onda della finalissima e tutto perché qualcuno ha notato quello che è stato considerato unche rivela la vittoria del concorrente sugli altri finalisti di quest’ultima puntata. In particolare, pubblicando la foto del momento in cui ha ottenuto il suo grembiule bianco, Francescoscrive su Instagram: “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto”. Fin qui tutto normale se non fosse che un commento, tra i tanti, ha alzato un polverone. A scrivere è Carlos Alba, quinto classificato alla settima edizione di Mastechef Spagna, che etichettacome il Campione e, per alcuni, ...

