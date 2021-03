Aquaman | Johhny Depp è Mera al posto di Amber Heard in un esilarante deepfake

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ilpiù bizzarro della settimana? Quello che vede Johnnysostituire l'ex-mogliecomein. Negli ultimi tempi idel web stanno diventando sempre più frequenti, sempre più ben fatti e sempre più popolari. Poteva dunque mancarne uno a temacon Johnny? Certo che no. I due ex-coniugi questa volta non sono al centro dell'attenzione per questioni legali, ma per qualcosa che si potrebbe forse definire una (naturale?) conseguenza di esse... Ricordate la petizione dei fan per sostituirenel ruolo diin2? Beh, quella è sempre attiva, e continua a ...

