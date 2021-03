Antonio Colasanto | Masterchef | chi è? Un prof ai fornelli

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 4 marzo 2021) Chi è? Il ragazzo di Novara si presenta alla finale diItalia 2021 per riuscire a raggiungere la vittoria.: chi è?ha raggiunto livelli di qualità veramente molto alti, nonostante sia uno dei più giovani in gara. Si tratta di un 26enne di Novara che fa il dottorando e spera di diventare prestoessore. Nonostante questo ha un grande talento tra iche spera possa in un qual modo accompagnare la sua vita personale. La crescita personale gli ha permesso di trovare una possibilità in più e non solo dal punto di vistaessionale. Vedremo se avrà delle possibilità di vittoria finale. LEGGI ANCHE >>> Le curiosità sul ...