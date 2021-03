Antonella Ferrari con il bastone all'Ariston, grida: "Non sono matta, ho la sclerosi multipla" - (Di venerdì 5 marzo 2021) Novella Toloni A Sanremo l'attrice e scrittrice ha interpretato uno spezzone del suo spettacolo "Più forte del destino”, incentrato sulla sua lotta alla sclerosi multipla. Il racconto di un dramma dai risvolti positivi Sul palco dell'Ariston si è presentata con un abito rosso da sera e con un bastone blu tempestato di brillantini. Antonella Ferrari, ospite della terza serata del festival di Sanremo voluta fortemente dal direttore artistico, ha portato in scena la sua malattia - la sclerosi multipla - in un intermezzo dal sapore amaro, ma dal sorprendente finale. Il monologo con un pupazzo di pezza, l'elenco interminabile degli esami diagnostici fatti, il dolore per essersi sentita una pazza quando nessun medico riusciva a darle una ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Novella Toloni A Sanremo l'attrice e scrittrice ha interpretato uno spezzone del suo spettacolo "Più forte del destino”, incentrato sulla sua lotta alla. Il racconto di un dramma dai risvolti positivi Sul palco dell'si è presentata con un abito rosso da sera e con unblu tempestato di brillantini., ospite della terza serata del festival di Sanremo voluta fortemente dal direttore artistico, ha portato in scena la sua malattia - la- in un intermezzo dal sapore amaro, ma dal sorprendente finale. Il monologo con un pupazzo di pezza, l'elenco interminabile degli esami diagnostici fatti, il dolore per essersi sentita una pazza quando nessun medico riusciva a darle una ...

