Antonella Ferrari chi è: il grido dell'attrice con la sclerosi multipla commuove il Festival (Di venerdì 5 marzo 2021) Commovente e tenace, l'entrata in scena di Antonella Ferrari sul palco dell'Ariston in occasione della 71esima edizione del Festival di Sanremo si classifica sicuramente come uno dei valori aggiunti di questa edizione. Con parole forti, drammaticamente forti, l'attrice tocca il cuore del pubblico con il suo monologo. Antonella Ferrari: la carriera da ballerina interrotta dalla malattia "Io non sono la sclerosi multipla, io sono Antonella Ferrari", con queste parole l'attrice Antonella Ferrari, irrompe all'Ariston con un monologo straziante e toccante, di quelli destinati a rimanere impressi nonché negli archivi dei momenti degni di menzione del Festival. Classe 1970, ...

