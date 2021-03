Annamaria è morta 4 giorni dopo la prima dose di vaccino Stava benissimo | dicono i parenti

(Di giovedì 4 marzo 2021)Mantile, insegnante di inglese, èa Napoli quattroaver ricevuto ladelanti-Covid. Una famiglia disperata, che ora chiede di capire cosa è successo. Non una famiglia di no-vax: soltanto persone sconvolte dal dolore per la perdita di un persona cara:Mantile, 62 anni, insegnante di inglese L'articolo proviene da Leggilo.org.

'Non abbiamo dati che la povera insegnante sia morta a causa del vaccino. Dobbiamo aspettare l'autopsia'. Annamaria Colao, ordinaria di Endocrinologia alla Federico II e titolare della cattedra Unesco per l'Educazione a Salute e Sviluppo ... 'Voglio sapere come è morta mia sorella', dice con un filo di voce il sociologo Sergio Mantile. È il fratello di Annamaria, l'insegnante di Inglese napoletana di 62 anni stroncata da un malore nel primo pomeriggio di ...