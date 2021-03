Ancora un caso di razzismo in Premier League: questa volta la vittima è Van Aanholt (Di giovedì 4 marzo 2021) Patrick van Aanholt, il lato sinistro del Crystal Palace, è stato vittima di insulti razzisti su Instagram, dopo il pareggio interno della sua squadra contro il Manchester United nella giornata di ieri (0-0). La Premier League risente particolarmente di questa piaga degli insulti razzisti online. Il terzino del Crystal è solo l’ultimo dei bersagliati da insulti: già i calciatori del Manchester United come Axel Tuanzebe, Marcus Rashford e Anthony Martial, Reece James del Chelsea, Romaine Sawyers del West Bromwich Albion, Alex Jankewitz di Southampton e Willian ed Eddie Nketiah dell’Arsenal sono stati tutti vittime di insulti razzisti online negli ultimi tempi. Visibilmente scosso, il giocatore ha deciso di postare tutto su Twitter allengando il messagio: “Perché ci inginocchiamo …” con chiaro ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Patrick van, il lato sinistro del Crystal Palace, è statodi insulti razzisti su Instagram, dopo il pareggio interno della sua squadra contro il Manchester United nella giornata di ieri (0-0). Larisente particolarmente dipiaga degli insulti razzisti online. Il terzino del Crystal è solo l’ultimo dei bersagliati da insulti: già i calciatori del Manchester United come Axel Tuanzebe, Marcus Rashford e Anthony Martial, Reece James del Chelsea, Romaine Sawyers del West Bromwich Albion, Alex Jankewitz di Southampton e Willian ed Eddie Nketiah dell’Arsenal sono stati tutti vittime di insulti razzisti online negli ultimi tempi. Visibilmente scosso, il giocatore ha deciso di postare tutto su Twitter allengando il messagio: “Perché ci inginocchiamo …” con chiaro ...

Prof morta dopo vaccino Covid a Napoli: il racconto dei familiari. Medici ascoltati in Procura

