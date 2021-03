Anche le seppie sono capaci di resistere alle tentazioni (Di giovedì 4 marzo 2021) Nonostante la loro intelligenza sia ormai un fatto scientifico acclarato, i cefalopodi non smettono di stupire. Uno studio pubblicato in questi giorni sulla rivista Proceedings of the Royal Society B. ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Nonostante la loro intelligenza sia ormai un fatto scientifico acclarato, i cefalopodi non smettono di stupire. Uno studio pubblicato in questi giorni sulla rivista Proceedings of the Royal Society B. ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche seppie Anche le seppie sono capaci di resistere alle tentazioni "Le seppie si sono dimostrate tutte in grado di aspettare la migliore ricompensa", ha spiegato l'ecologa Alexandra Schnell , "pazientando fino a 50 - 130 secondi, al pari di quanto osservabile nei ...

Anche le seppie sono capaci di resistere alle tentazioni Quotidiano.net Le seppie sanno esercitare l’autocontrollo I cefalopodi, i molluschi tentacolati come polpi, seppie e calamari, sono animali sorprendenti. Nella storia dell’evoluzione degli esseri viventi sono lontanissimi dagli umani – l’ultimo antenato che ...

Una seppia ha superato un test cognitivo progettato per bambini Un nuovo studio condotto presso l'Università di Cambridge ha scoperto che le seppie hanno superato un test cognitivo pensato per i bambini ...

