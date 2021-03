Ana de Armas è il nuovo volto di Estee Lauder | Sono scioccata

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ana de, dopo essere stata nominata l'ultima Global Brand Ambassador di, ha dichiarato: "ed emozionata." Ana deha dichiarato di essere rimastadopo aver scoperto di essere stata scelta comedi. L'attrice 32enne ha della sua vita e della sua carriera in un video, realizzato durante il suo servizio fotografico, pubblicato sull'account Instagram del marchio di bellezza. L'annuncio, da parte del brand che in passato ha lavorato con Kendall Jenner ed Elizabeth Hurley, è arrivato la scorsa settimana e a questo proposito, durante la video intervista, l'attrice ha dichiarato: "entusiasta di entrare a far parte della ...

tm0th3e : RT @NetflixIT: Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, D… - flamanc24 : RT @NetflixIT: Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, D… - luvaminta : RT @NetflixIT: Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, D… - CinemApp_Cinema : Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner… - schermonero : #RT @NetflixIT: Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica… -

Ultime Notizie dalla rete : Ana Armas

Movieplayer.it

deha dichiarato di essere rimasta scioccata dopo aver scoperto di essere stata scelta come nuovo volto di Estee Lauder . L'attrice 32enne ha della sua vita e della sua carriera in un video, ...Affidato ai fratelli Russo, il cast del lungometraggio vede attori come Chris Evans, Ryan Gosling,dee tanti altri volti noti. Netflix continua a investire in progetti sempre più ambiziosi:...Ana de Armas, dopo essere stata nominata l'ultima Global Brand Ambassador di Estee Lauder, ha dichiarato: "Sono scioccata ed emozionata." Ana de Armas ha dichiarato di essere rimasta scioccata dopo av ...The Gray Man è il film dei fratelli Russo con un cast stellare e un budget mostruoso. Arriverà prossimamente su Netflix.