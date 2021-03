Amici 20, Lorella Cuccarini risponde alle critiche di Maria Teresa Ruta (Video) (Di giovedì 4 marzo 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa pochi giorni fa ma i suoi protagonisti continuano a far parlare a causa di alcune dichiarazioni rese nel corso del reality. Al centro della polemica questa volta è finita Maria Teresa Ruta. La showgirl chiacchierando con i suoi ex coinquilini aveva parlato di Lorella Cuccarini, raccontando di un suo mancato saluto nel dietro le quinte di un noto programma condotto da Lorella nella stagione 2019/2020, La vita in diretta. La Cuccarini, oggi insegnante della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha risposto ad alcune domande dei fan che le hanno chiesto un parere sulla questione: Sinceramente ci sono rimasta male. Credo di non incontrare Maria ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 marzo 2021) La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa pochi giorni fa ma i suoi protagonisti continuano a far parlare a causa di alcune dichiarazioni rese nel corso del reality. Al centro della polemica questa volta è finita. La showgirl chiacchierando con i suoi ex coinquilini aveva parlato di, raccontando di un suo mancato saluto nel dietro le quinte di un noto programma condotto danella stagione 2019/2020, La vita in diretta. La, oggi insegnante della ventesima edizione didiDe Filippi, ha risposto ad alcune domande dei fan che le hanno chiesto un parere sulla questione: Sinceramente ci sono rimasta male. Credo di non incontrare...

