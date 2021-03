America’s Cup, violento terremoto in Nuova Zelanda. Scongiurato il rischio tsunami (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono ore drammatiche per la Nuova Zelanda. Se negli ultimi giorni le autorità governative avevano lavorato a fondo per evitare il nuovo proliferare della pandemia, si profila ora uno spettro ancor più spaventoso. E’ stata infatti registrata una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7,2, con epicentro nell’Oceano Pacifico, a 180 km a nord-est dalla città di Gisborne. Il sisma è avvenuto alle 2.27 (ora locale) e ad una profondità di 10 km. Immediatamente è stata diramata l’allerta tsunami dall’Agenzia Nazionale delle emergenze. 52000 persone hanno riferito di aver avvertito il terremoto in tutto il Paese. Sono state messe in allerta per inondazioni le località da Cape Runaway a Tolaga Bay. Tutte le persone che si trovino in un raggio di 300 km dall’epicentro sono state invitate a dirigersi verso ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono ore drammatiche per la. Se negli ultimi giorni le autorità governative avevano lavorato a fondo per evitare il nuovo proliferare della pandemia, si profila ora uno spettro ancor più spaventoso. E’ stata infatti registrata una violenta scossa didi magnitudo 7,2, con epicentro nell’Oceano Pacifico, a 180 km a nord-est dalla città di Gisborne. Il sisma è avvenuto alle 2.27 (ora locale) e ad una profondità di 10 km. Immediatamente è stata diramata l’allertadall’Agenzia Nazionale delle emergenze. 52000 persone hanno riferito di aver avvertito ilin tutto il Paese. Sono state messe in allerta per inondazioni le località da Cape Runaway a Tolaga Bay. Tutte le persone che si trovino in un raggio di 300 km dall’epicentro sono state invitate a dirigersi verso ...

