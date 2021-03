America’s Cup, terremoto a Te Araroa: dove si trova e quanto è distante da Auckland? Pericolo tsunami (Di giovedì 4 marzo 2021) La Nuova Zelanda è stata colpita da un fortissimo maremoto. Una scossa di magnitudo 7.2 è stata registrata a circa 100 km ad est di Te Araroa, alle ore 02.27 di venerdì 5 marzo (le 14.27 di oggi in Italia). La potenza del sisma è stata enorme, tanto che si è sentita anche nella capitale Wellington, ad Auckland e a Christchurch (le tre città più popolose della Nazione). C’è paura per il seguente tsunami visto che l’epicentro è a 94 km di profondità nel mare. Vediamo però nel dettaglio dove è situato l’epicentro. Te Araroa è una città collocata nella regione di Gisborne, nell’isola nord della Nuova Zelanda. Si trova 175 km a nord di Gisborne ed è distante circa 400 km da Auckland, dove Luna Rossa e Team New Zealand si stanno preparando ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) La Nuova Zelanda è stata colpita da un fortissimo maremoto. Una scossa di magnitudo 7.2 è stata registrata a circa 100 km ad est di Te, alle ore 02.27 di venerdì 5 marzo (le 14.27 di oggi in Italia). La potenza del sisma è stata enorme, tanto che si è sentita anche nella capitale Wellington, ade a Christchurch (le tre città più popolose della Nazione). C’è paura per il seguentevisto che l’epicentro è a 94 km di profondità nel mare. Vediamo però nel dettaglioè situato l’epicentro. Teè una città collocata nella regione di Gisborne, nell’isola nord della Nuova Zelanda. Si175 km a nord di Gisborne ed ècirca 400 km daLuna Rossa e Team New Zealand si stanno preparando ...

