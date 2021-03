America’s Cup, New Zealand utilizzerà il doppio timoniere? Ashby glissa: “Vedremo partenze interessanti” (Di giovedì 4 marzo 2021) Team New Zealand sta provando a utilizzare il doppio timoniere, quantomeno nelle simulazioni di partenza. Questo è quello che si è abbondantemente visto durante gli ultimi allenamenti nella baia di Auckland, dove i Kiwi si stanno preparando in vista del match race contro Luna Rossa che assegnerà la America’s Cup. Il Defender del trofeo sportivo più antico al mondo ha voluto copiare la soluzione adottata da Team Prada Pirelli già da diverso tempo, cercando così di essere più competitiva soprattutto durante le manovre di partenza, dove il passaggio del timoniere da una parte all’altra dell’imbarcazione potrebbe risultare poco proficuo. James Spithill e Francesco Bruni hanno dimostrato tutta la loro superiorità durante la Prada Cup e probabilmente Team New Zealand si è spaventata, tanto ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Team Newsta provando a utilizzare il, quantomeno nelle simulazioni di partenza. Questo è quello che si è abbondantemente visto durante gli ultimi allenamenti nella baia di Auckland, dove i Kiwi si stanno preparando in vista del match race contro Luna Rossa che assegnerà laCup. Il Defender del trofeo sportivo più antico al mondo ha voluto copiare la soluzione adottata da Team Prada Pirelli già da diverso tempo, cercando così di essere più competitiva soprattutto durante le manovre di partenza, dove il passaggio delda una parte all’altra dell’imbarcazione potrebbe risultare poco proficuo. James Spithill e Francesco Bruni hanno dimostrato tutta la loro superiorità durante la Prada Cup e probabilmente Team Newsi è spaventata, tanto ...

