America’s Cup: New Zealand: il rinvio è un vantaggio per provare il doppio timoniere (Di giovedì 4 marzo 2021) Sempre più indizi lasciano pensare che, finalmente, l’America’s Cup possa iniziare mercoledì 10 marzo. Per fortuna non si stanno registrando nuovi casi ad Auckland ed il Governo già domani potrebbe annunciare un allentamento delle misure restrittive a partire da domenica 7. Per poter svolgere le regate, senza dover usufruire di una deroga politica, è necessario che il livello di allerta scenda a 2, mentre a 1 si potrebbero ospitare anche gli spettatori. L’inizio della serie tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand è slittato, per ora, di quattro giorni: chi ha beneficiato di questo ritardo? All’interno del Team Prada Pirelli è opinione condivisa che cambi poco o nulla. “Ci stiamo preparando da tre anni, quattro giorni in più non sono niente“, aveva spiegato il grinder Davide Cannata ad OA Sport. Anche Francesco Bruni, co-timoniere ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Sempre più indizi lasciano pensare che, finalmente, l’Cup possa iniziare mercoledì 10 marzo. Per fortuna non si stanno registrando nuovi casi ad Auckland ed il Governo già domani potrebbe annunciare un allentamento delle misure restrittive a partire da domenica 7. Per poter svolgere le regate, senza dover usufruire di una deroga politica, è necessario che il livello di allerta scenda a 2, mentre a 1 si potrebbero ospitare anche gli spettatori. L’inizio della serie tra Luna Rossa ed Emirates Team Newè slittato, per ora, di quattro giorni: chi ha beneficiato di questo ritardo? All’interno del Team Prada Pirelli è opinione condivisa che cambi poco o nulla. “Ci stiamo preparando da tre anni, quattro giorni in più non sono niente“, aveva spiegato il grinder Davide Cannata ad OA Sport. Anche Francesco Bruni, co-...

