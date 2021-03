America’s Cup, New Zealand fa 60 nodi di velocità? Ashby: “Chiacchiere da banchina” (Di giovedì 4 marzo 2021) Nelle ultime settimane si è vociferato tantissimo riguardo alla presunta velocità di punta di Team New Zealand. Secondo alcune indiscrezioni, il Defender della America’s Cup avrebbe toccato i 60 nodi in allenamento (per alcuni si sarebbe spinta fino a 62). Rumors che hanno fatto molto discutere in vista dell’attesissimo match race contro Luna Rossa in cui verrà messa in palio la Vecchia Brocca (non si incomincerà prima di mercoledì 10 marzo, il calendario ufficiale deve essere ancora comunicato). Lo skipper Glenn Ashby ha voluto fare chiarezza in un’intervista concessa a 1News e ha smentito queste voci: “60 nodi sono delle Chiacchiere da banchina (l’equivalente del comune Chiacchiere da bar, ndr.). Non sappiamo esattamente quanto siamo ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Nelle ultime settimane si è vociferato tantissimo riguardo alla presuntadi punta di Team New. Secondo alcune indiscrezioni, il Defender dellaCup avrebbe toccato i 60in allenamento (per alcuni si sarebbe spinta fino a 62). Rumors che hanno fatto molto discutere in vista dell’attesissimo match race contro Luna Rossa in cui verrà messa in palio la Vecchia Brocca (non si incomincerà prima di mercoledì 10 marzo, il calendario ufficiale deve essere ancora comunicato). Lo skipper Glennha voluto fare chiarezza in un’intervista concessa a 1News e ha smentito queste voci: “60sono delleda(l’equivalente del comuneda bar, ndr.). Non sappiamo esattamente quanto siamo ...

