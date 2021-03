America’s Cup, Luna Rossa e il tabù New Zealand da spezzare. Una lunga tradizione negativa da esorcizzare (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo tre sonore sconfitte, Luna Rossa si appresta a sfidare nuovamente New Zealand in Coppa America con l’obiettivo di interrompere finalmente una lunga tradizione negativa negli scontri a eliminazione diretta contro i Kiwi. Il primo precedente risale a 21 anni fa, in occasione della trentesima edizione del trofeo sportivo più antico al mondo, con i padroni di casa neozelandesi (si regatava ad Auckland, come quest’anno) che si sbarazzarono agevolmente di Francesco De Angelis e compagni con il punteggio finale di 5-0. Per Luna Rossa, alla prima partecipazione in America’s Cup, si trattava comunque di un ottimo risultato alla luce del trionfo nella Louis Vuitton Cup dopo aver battuto gli statunitensi di AmericaOne in rimonta da 3-4 a ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo tre sonore sconfitte,si appresta a sfidare nuovamente Newin Coppa America con l’obiettivo di interrompere finalmente unanegli scontri a eliminazione diretta contro i Kiwi. Il primo precedente risale a 21 anni fa, in occasione della trentesima edizione del trofeo sportivo più antico al mondo, con i padroni di casa neozelandesi (si regatava ad Auckland, come quest’anno) che si sbarazzarono agevolmente di Francesco De Angelis e compagni con il punteggio finale di 5-0. Per, alla prima partecipazione inCup, si trattava comunque di un ottimo risultato alla luce del trionfo nella Louis Vuitton Cup dopo aver battuto gli statunitensi di AmericaOne in rimonta da 3-4 a ...

