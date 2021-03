America’s Cup, James Spithill: “Burling è il migliore al mondo. Lavoriamo per migliorare dove siamo vulnerabili” (Di giovedì 4 marzo 2021) James Spithill andrà a caccia della sua terza America’s Cup: dopo le due vinte con gli statunitensi di Oracle, il timoniere australiano cerca il colpaccio con Luna Rossa. Il ribattezzato Pitbull è ormai pronto per l’attesissima sfida contro Team New Zealand, il match race che metterà in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. Al momento non è ancora stato definito il calendario ufficiale dell’evento (l’unica certezza è che non si inizierà a regatare prima di mercoledì 10 marzo), ma il fuoriclasse oceanico è già molto carico in vista del testa a testa con Peter Burling. Spithill ha descritto il suo avversario come “il migliore al mondo“. Il 41enne ha analizzato la situazione in casa Luna Rossa in un’intervista concessa a Mike Hosking di Newstalk ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021)andrà a caccia della sua terzaCup: dopo le due vinte con gli statunitensi di Oracle, il timoniere australiano cerca il colpaccio con Luna Rossa. Il ribattezzato Pitbull è ormai pronto per l’attesissima sfida contro Team New Zealand, il match race che metterà in palio il trofeo sportivo più antico al. Al momento non è ancora stato definito il calendario ufficiale dell’evento (l’unica certezza è che non si inizierà a regatare prima di mercoledì 10 marzo), ma il fuoriclasse oceanico è già molto carico in vista del testa a testa con Peterha descritto il suo avversario come “ilal“. Il 41enne ha analizzato la situazione in casa Luna Rossa in un’intervista concessa a Mike Hosking di Newstalk ...

susanmiller38 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - MARESITAS : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - zazoomblog : LIVE America’s Cup in DIRETTA: New Zealand fa i 60 nodi? Ashby: “Chiacchiere da banchina” - #America’s #DIRETTA:… - LucaStanisci : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - zazoomblog : America’s Cup i numeri delle partenze di Luna Rossa in Prada Cup. Un’arma da sfruttare contro New Zealand -… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog