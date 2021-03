America’s Cup, il nuovo “cupolino parabrezza” di Luna Rossa. Differenza con il pozzetto di NZ (Di giovedì 4 marzo 2021) Ogni nuovo video che compare su Youtube si cerca di scoprire se c’è qualche novità rispetto al giorno prima. Lunedì le barche sono state dichiarate, misurate e stazzate. Oramai tranne le vele non si può cambiare più nulla, ma scoprire cosa c’è di diverso rispetto a prima, rispetto alla finale Prada Cup, è molto difficile. Sappiamo da quello che raccontano dal team di Luna Rossa che ci sono state modifiche ai foil (perlomeno sono state provate) e al timone. Se, come sembra, i neozelandesi stanno provando e riprovando una soluzione per avere in certe situazioni la possibilità di evitare il passaggio di tre persone da una parte all’altra della barca, di fatto una sorta di doppio timoniere, Luna Rossa Prada Pirelli Team ha proseguito su una strada già codificata, frutto di uno sviluppo programmato che fino ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Ognivideo che compare su Youtube si cerca di scoprire se c’è qualche novità rispetto al giorno prima. Lunedì le barche sono state dichiarate, misurate e stazzate. Oramai tranne le vele non si può cambiare più nulla, ma scoprire cosa c’è di diverso rispetto a prima, rispetto alla finale Prada Cup, è molto difficile. Sappiamo da quello che raccontano dal team diche ci sono state modifiche ai foil (perlomeno sono state provate) e al timone. Se, come sembra, i neozelandesi stanno provando e riprovando una soluzione per avere in certe situazioni la possibilità di evitare il passaggio di tre persone da una parte all’altra della barca, di fatto una sorta di doppio timoniere,Prada Pirelli Team ha proseguito su una strada già codificata, frutto di uno sviluppo programmato che fino ...

