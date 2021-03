America’s Cup, i numeri delle partenze di Luna Rossa in Prada Cup. Un’arma da sfruttare contro New Zealand (Di giovedì 4 marzo 2021) Grande attesa ad Auckland in vista della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo, con il match race decisivo tra Emirates Team New Zealand e Luna Rossa Prada Pirelli che comincerà non prima di mercoledì 10 marzo con le prime regate. Italiani e neozelandesi si affronteranno in una serie al meglio delle 13 sfide, con la prima squadra capace di raggiungere quota 7 punti che conquisterà la tanto agognata vecchia brocca. I Kiwi, in qualità di Defender, erano qualificati di diritto per l’America’s Cup, mentre i nostri portacolori hanno dovuto vincere la Prada Cup 2021 per raggiungere l’atto conclusivo della manifestazione. Durante le Challenger Series, Luna Rossa ha messo in evidenza una crescita progressiva sotto ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Grande attesa ad Auckland in vista della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo, con il match race decisivo tra Emirates Team NewPirelli che comincerà non prima di mercoledì 10 marzo con le prime regate. Italiani e neozelandesi si affronteranno in una serie al meglio13 sfide, con la prima squadra capace di raggiungere quota 7 punti che conquisterà la tanto agognata vecchia brocca. I Kiwi, in qualità di Defender, erano qualificati di diritto per l’Cup, mentre i nostri portacolori hanno dovuto vincere laCup 2021 per raggiungere l’atto conclusivo della manifestazione. Durante le Challenger Series,ha messo in evidenza una crescita progressiva sotto ...

