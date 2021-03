American Eagle in rally al Nyse grazie alla trimestrale

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Rialzo perOutfitters, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2%. A fare da assist al titolo contribuisce laannunciata dal retailer d’abbigliamento. Il quarto trimestre si è chiuso con vendite nette calate dell’1,7% annuo a 1,29 miliardi, ma superiori alle stime degli analisti (1,28 miliardi). Sopra le aspettative anche l’EPS rettificato che si è attestato a 39 centesimi rispetto ai 36 indicati dal consensus. Se si analizza l’andamento del titolo con l’S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all’indice di riferimento, in termini di forza relativa. L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva diOutfitters. Sebbene il breve periodo mette in ...