Altre otto regioni oltre alla Lombardia, dati catastrofici: la situazione precipita, mezza Italia a un passo dal lockdown (Di giovedì 4 marzo 2021) Di un lockdown generalizzato su tutto il territorio nazionale, per ora, nessuno si azzarda ancora a parlare (a parte Guido Bertolaso, che poche ore fa ha parlato di Italia verso "zona rossa unica", eccezion fatta per la Sardegna). Ma potrebbe essere solo questione di ore. Perché la realtà è che, se il trend degli ultimi giorni sarà confermato nelle prossime 24 ore, come in molti si aspettano ed è purtroppo lecito attendersi, da lunedì 8 marzo gran parte delle regioni Italiane potrebbe finire per trovarsi in zona rossa o arancione. Tutto dipenderà dagli esiti del monitoraggio quotidiano su numero di contagi, percentuale di tamponi positivi e indice RT che verrà reso noto domani, venerdì 5 maggio, ultimo giorno della settimana. Quanto osservato negli ultimi giorni lascia ben poche speranze: già ieri, il numero di nuovi ...

