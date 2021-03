All’Hard Rock Cafe il Mese internazionale della donna (Di giovedì 4 marzo 2021) – Hard Rock Cafe® Roma brinda alle donne che stanno cambiando il mondo per celebrare insieme il Mese internazionale della donna e proponendo a tutti gli appassionati del Cafe Rock più famoso offerte esclusive per tutto il Mese di marzo. “Turn it up” per la beneficenza Per tutto il Mese di marzo i Fan di Hard Rock potranno scegliere di fare una donazione grazie al programma “Hard Rock Heals” con l’opzione “Turn it up”: al termine della consumazione, infatti, si potrà scegliere di arrotondare liberamente il conto per sostenere l’associazione Salvamamme, da oltre 20 anni impegnata nell’aiutare le donne in condizioni di grave disagio socio-economico. Hard ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021) – Hard® Roma brinda alle donne che stanno cambiando il mondo per celebrare insieme ile proponendo a tutti gli appassionati delpiù famoso offerte esclusive per tutto ildi marzo. “Turn it up” per la beneficenza Per tutto ildi marzo i Fan di Hardpotranno scegliere di fare una donazione grazie al programma “HardHeals” con l’opzione “Turn it up”: al termineconsumazione, infatti, si potrà scegliere di arrotondare liberamente il conto per sostenere l’associazione Salvamamme, da oltre 20 anni impegnata nell’aiutare le donne in condizioni di grave disagio socio-economico. Hard ...

