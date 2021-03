ALLARME TSUNAMI PER LE ISOLE HAWAII E SAMOA DOPO TERREMOTO IN NUOVA ZELANDA DI MAGNITUDO 8.0 (Di giovedì 4 marzo 2021) Le SAMOA americane sono state poste sotto un ALLARME TSUNAMI e le HAWAII sotto sorveglianza DOPO che un TERREMOTO di MAGNITUDO 8.0 è stato registrato nelle ISOLE Kermadec, a nord della NUOVA ZELANDA. Anche la costa nord-orientale della NUOVA ZELANDA è stata sottoposta a un ALLARME TSUNAMI, con la protezione civile del paese che ha proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di giovedì 4 marzo 2021) Leamericane sono state poste sotto une lesotto sorveglianzache undi8.0 è stato registrato nelleKermadec, a nord della. Anche la costa nord-orientale dellaè stata sottoposta a un, con la protezione civile del paese che ha proviene da Database Italia.

