Alla guerra dei gasdotti

(Di giovedì 4 marzo 2021) Nord stream 2, la pipeline in costruzione sotto il Mar Baltico che dRussia porterà il metano in Germania e in Europa, è al centro di una lotta senza esclusione di colpi. Berlino appoggia il progetto, Polonia e Ucraina lo vedono come un'espressione dell'espansionismo aggressivo di Mosca, gli Stati Uniti hanno già risposto con sanzioni economiche. Mentre l'Italia punta sul Tap (dal Mar Caspio) e su altri progetti. Obiettivo: fare del nostro Paese un hub di ricezione per il mercato continentale. A metà febbraio il vicepremier russo Alexander Novak non ha dubbi: «Nonostante gli approcci distruttivi esercitati dagli Stati Uniti, il gasdotto Nord stream 2 sarà costruito. Abbiamo già realizzato il 95 per cento dell'opera». Gazprom, il colosso russo dell'energia, annuncia addirittura che il progetto verrà inaugurato entro fine anno, come aveva preconizzato in gennaio il ...

RaiNews : Compie 90 anni l'uomo che determinò la fine della Guerra Fredda #Gorbaciov - CucizGiacomo : @SecolodItalia1 (metti il nome) utilizza il vaccino Sputnik per fare la guerra alla UE. - Alpozzi_Photo : Libia. L'uranio della striscia di Aozou dal colonialismo italiano alla “Guerra delle Toyota” Libia. L’uranio della… - Alpozzi_Photo : Libia. L’uranio della striscia di Aozou dal colonialismo italiano alla “Guerra delle Toyota” - emigrante81 : RT @GenCar5: Il gran sociologo brasiliano @EmirSader analizza il mondo dell'excapo delle Forze Armate del #Brasile, generale Villas Boas, v… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla guerra

Calcio News 24

... quando l'Italia era in piena Secondamondiale. Per fare un paragone con dati più recenti, " ... e per il 70%contrazione del PIL. Nel 2020 l 'indice ISPRED ha segnato un deciso aumento su ...In un videomessaggiovigilia della partenza per l'Iraq il Santo Padre ha dichiarato di recarsi nel Paese mediorientale tramortito da lunghi anni die terrorismo come "pellegrino di pace in cerca di fraternità".(ANSA) – CITTA DEL VATICANO, 04 MAR – "Vengo come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei c ...Il libro “Il potere e la parola. Scritti su propaganda, politica e censura” è una raccolta di articoli e saggi brevi di Orwell, in cui ritroviamo quasi tutti i temi centrali della produzione del (...) ...