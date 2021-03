Alitalia, storia di una crisi annunciata e mai superata (Di giovedì 4 marzo 2021) Insediatosi da poco il nuovo governo, l’auspicato “cambio di passo” sembra trovare una prima conferma nel settore delle crisi di impresa delle grandissime aziende insolventi. Come noto, sono molti i dossier aperti da anni: Alitalia e Ilva su tutti. L’attenzione si sta appuntando in questi giorni proprio sulla compagnia di bandiera, ma il dato non può sorprendere. In verità la prima procedura venne aperta nel 2008. I problemi però non furono risolti se è vero che la società è stata nuovamente sottoposta a commissariamento nel corso del 2017 e, infine, nuovamente nazionalizzata per effetto del d.l. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”). Soltanto operando una vera e propria finzione può pensarsi che via sia soluzione di continuità fra le due vicende. La verità è che si tratta di una vicenda che dura da ben più di dieci anni e che affonda le sue radici in una ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 marzo 2021) Insediatosi da poco il nuovo governo, l’auspicato “cambio di passo” sembra trovare una prima conferma nel settore delledi impresa delle grandissime aziende insolventi. Come noto, sono molti i dossier aperti da anni:e Ilva su tutti. L’attenzione si sta appuntando in questi giorni proprio sulla compagnia di bandiera, ma il dato non può sorprendere. In verità la prima procedura venne aperta nel 2008. I problemi però non furono risolti se è vero che la società è stata nuovamente sottoposta a commissariamento nel corso del 2017 e, infine, nuovamente nazionalizzata per effetto del d.l. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”). Soltanto operando una vera e propria finzione può pensarsi che via sia soluzione di continuità fra le due vicende. La verità è che si tratta di una vicenda che dura da ben più di dieci anni e che affonda le sue radici in una ...

