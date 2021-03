Alex Schwazer ospite al Festival di Sanremo: “Non si possono perdere gare senza avere colpe” (Di giovedì 4 marzo 2021) Durante la seconda serata del Festival di Sanremo Alex Schwazer, marciatore altoatesino ha condiviso la sua storia sul palco dell’Ariston. L’atleta ha visto sfumarsi la possibilità di partecipare ai giochi olimpici di Rio. Nel 2016 il Tribunale Arbitrale dello sport aveva squalificato l’atleta dalle Olimpiadi di Rio perché positivo ai test anti-doping. Dopo anni di inchieste il procedimento ai danni di Schwazer è stato archiviato perché il campione “non ha commesso il fatto”. Festival di Sanremo Alex Schwazer si racconta “Credo nessuno mi ridarà quello che mi hanno rubato, perché non si può tornare indietro, ma si può rimediare, non si possono perdere altre gare senza ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Durante la seconda serata deldi, marciatore altoatesino ha condiviso la sua storia sul palco dell’Ariston. L’atleta ha visto sfumarsi la possibilità di partecipare ai giochi olimpici di Rio. Nel 2016 il Tribunale Arbitrale dello sport aveva squalificato l’atleta dalle Olimpiadi di Rio perché positivo ai test anti-doping. Dopo anni di inchieste il procedimento ai danni diè stato archiviato perché il campione “non ha commesso il fatto”.disi racconta “Credo nessuno mi ridarà quello che mi hanno rubato, perché non si può tornare indietro, ma si può rimediare, non sialtre...

