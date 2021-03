Alex Schwazer al Festival di Sanremo: “Mia figlia mi guarderà alle Olimpiadi: voglio tornare a vincere” (Di giovedì 4 marzo 2021) Alex Schwazer è salito sul palco del Teatro Ariston, ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Il conduttore Amadeus ha lasciato spazio al marciatore, che recentemente ha vinto la sua lunga battaglia in tribunale visto che il GIP di Bolzano ha archiviato il procedimento a suo carico, aperto in seguito alla positività al doping riscontrata il 1° gennaio 2016. Il Campione Olimpico di Pechino 2008 nella 50 km di marcia vuole ora vincere anche davanti al giudice sportivo, spera di vedersi togliere gli otto anni di squalifica che gli erano stati comminati a suo tempo e punta a partecipare alle Olimpiadi. Proprio sulla sua presenza ai Giochi l’altoatesino è stato molto chiaro nell’intervista concessa in occasione della kermesse canora: “La vita che mi hanno ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021)è salito sul palco del Teatro Ariston, ospite della seconda serata deldi2021. Il conduttore Amadeus ha lasciato spazio al marciatore, che recentemente ha vinto la sua lunga battaglia in tribunale visto che il GIP di Bolzano ha archiviato il procedimento a suo carico, aperto in seguito alla positività al doping riscontrata il 1° gennaio 2016. Il Campione Olimpico di Pechino 2008 nella 50 km di marcia vuole oraanche davanti al giudice sportivo, spera di vedersi togliere gli otto anni di squalifica che gli erano stati comminati a suo tempo e punta a partecipare. Proprio sulla sua presenza ai Giochi l’altoatesino è stato molto chiaro nell’intervista concessa in occasione della kermesse canora: “La vita che mi hanno ...

