Alessia Bonari, infermiera simbolo del Covid, donerà il compenso di Sanremo alle cure dei malati terminali (Di giovedì 4 marzo 2021) Appena due giorni fa Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al Covid, aveva incantato tutti dal palco dell'Ariston di Sanremo. Oggi è tornata a Milano, al suo ospedale e alla sua vita di tutti i giorni, senza dimenticare le emozioni indescrivibili che l'hanno travolta mentre scendeva le scalinate del palco più importante d'Italia. Di quest'esperienza resta l'emozione ma anche un gesto concreto, meraviglioso: Alessia Bonari ha annunciato, infatti, che donerà il compenso sanremese all'associazione "La Farfalla" di Grosseto (la sua città natale), che si occupa di cure palliative ai malati terminali. "Ovvero" – ha spiegato lei stessa a "Repubblica" – garantiscono ...

