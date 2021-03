Alessandra Severini Rinvio in autunno per le elezioni in programma questa primavera.

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Severini

Leggo.it

Rinvio in autunno per le elezioni in programma questa primavera. La terza ondata della pandemia e l'andamento rallentato della campagna vaccinale spingono il governo a rinviare a ...Cambia la tempistica (annuncio 4 giorni prima dell'entrata in vigore e non a notte fonda), cambiano le modalità della comunicazione (asciutta e sintetica) e i soggetti (in ...Alessandra SeveriniRinvio in autunno per le elezioni in programma questa primavera. La terza ondata della pandemia e l'andamento rallentato della campagna vaccinale spingono il governo a rinviare ...Alessandra SeveriniCambia la tempistica (annuncio 4 giorni prima dell'entrata in vigore e non a notte fonda), cambiano le modalità della comunicazione (asciutta e sintetica) e i soggetti ...