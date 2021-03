Aiello, l'ex voce delle grandi corse di ciclismo finito all'improvviso (a spazzare) nella polvere (Di giovedì 4 marzo 2021) Antonio Ruzzo Con Claudio Magrini formava un noto duo di telecronisti: "Ho scoperto su Facebook che mi avevano fatto fuori. Raccolgo rifiuti e non torno più indietro" Il ciclismo è muscoli e sudore. Ma anche voce. E quella di Salvo Aiello, 53 anni, telecronista e speaker sportivo, gli appassionati la conoscono e la riconoscono. Un racconto e una passione inconfondibili che cominciano nell'84 quando, vedendo pedalare Francesco Moser alla Sei Giorni di Milano prima che la neve abbattesse il Palazzetto, scocca la scintilla. Che negli anni diventa lavoro come voce ufficiale del Giro e d'Italia e come telecronista di Eurosport con Riccardo Magrini. Giro, Vuelta, Tour sembra tutto perfetto, per sempre anche perchè la sua voce e l'ironia del «Magro», raccontano il ciclismo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Antonio Ruzzo Con Claudio Magrini formava un noto duo di telecronisti: "Ho scoperto su Facebook che mi avevano fatto fuori. Raccolgo rifiuti e non torno più indietro" Ilè muscoli e sudore. Ma anche. E quella di Salvo, 53 anni, telecronista e speaker sportivo, gli appassionati la conoscono e la riconoscono. Un racconto e una passione inconfondibili che cominciano nell'84 quando, vedendo pedalare Francesco Moser alla Sei Giorni di Milano prima che la neve abbattesse il Palazzetto, scocca la scintilla. Che negli anni diventa lavoro comeufficiale del Giro e d'Italia e come telecronista di Eurosport con Riccardo Magrini. Giro, Vuelta, Tour sembra tutto perfetto, per sempre anche perchè la suae l'ironia del «Magro», raccontano il...

